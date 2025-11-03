Cittadella cala il tris Il Crema si scioglie

CITTADELLA 2 CREMA 1 CITTADELLA: Anino; Fort, Boccaccini, Sabotic; Barozzini (23’st Manzotti), Mandelli, Dodaro, Sardella; Caprioni, Sala (30’st Marchetti), Morello (26’st Formato). A disp. Celenza, Teresi, Carrozza, Camara, Stopelli, Calanca. All. Gori CREMA: Ferrara, Arpini, Azzali, Serioli (14’st De Martino), Maccherini, Camilleri, Gramignoli (40’st Varisco), Latini, Fenotti, Mozzanica (40’st Diop), Russo (26’st Tomella). A disp. Maianti, Vailati, Niculae, Neci, Bettinelli. All. Piccolo Arbitro: Targhietta di Castelfranco V. Reti: 45’ Morello, 18’st Barozzini, 42’st Fenotti Note: ammoniti Barozzini, Camilleri, Maccherini Terza vittoria di fila, sorpasso sul Crema con irruzione nei playoff e vetta a -2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cittadella cala il tris. Il Crema si scioglie

Leggi anche questi approfondimenti

CONFERENZA STAMPA | 24° CAMPIONATO MONDIALE DI PIZZA PICCANTE ? ? Lunedì 13 Ottobre 2025 alle ore 11:00 presso la Sala Verde della Cittadella Regionale Calabria a Catanzaro, si terrà la conferenza stampa ufficiale della 24° edizione - facebook.com Vai su Facebook

Serie D. Scontro playoff per la Cittadella a San Damaso. Il tris di successi per sorpassare il Crema - È un vero e proprio scontro playoff quello che oggi alle 14,30 porta a San Damaso il Crema, contro Llui la Cittadella va caccia della terza vittoria di fila. Segnala msn.com

Reggiana da incubo, la cenerentola Cittadella cala il tris - 1: il Cittadella non aveva mai vinto in casa in questa stagione e ha il peggior attacco Reggio Emilia, 21 ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cittadella, Gori debutta col Sasso. Il Terre cala il tris e vince - Comincia oggi (14,30) da San Damaso l’avventura di Mattia Gori sulla panchina della Cittadella. Da ilrestodelcarlino.it