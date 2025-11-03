Cisterna Volley con Lube arriva la terza sconfitta in campionato
Arriva contro la Lube la terza sconfitta - in quattro partite - in campionato per il Cisterna Volley. I pontini tornano da Civitanova con un set vinto, che non porta punti in classifica, ma che dimostra come dopo Trento e Cuneo, la squadra di Morato abbia cambiato registro.In campo Cisterna ha. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Approfondisci con queste news
Siamo alla vigilia della 4a Giornata di Andata della Regular Season della #Superlega Credem Banca 2025/26, e l’Eurosuole Forum ci aspetta! Sabato 1 Novembre 2025 Ore 18:00 ? Eurosuole Forum Cucine Lube Civitanova Vs. #CisternaVolley - facebook.com Vai su Facebook
? Sesta sfida tre Cucine Lube Civitanova e Cisterna Volley. Vietato abbassare la guardia! Statistiche e precedenti dei faccia a faccia tra i biancorossi e la compagine pontina Più numerose (59) le battaglie sportive con la vecchia Top Volley - X Vai su X
Cisterna nel mirino dei biancorossi. Lube, vietato rallentare la marcia - Oggi alle 18 il match più semplice perché avversaria è Cisterna Volley, mentre mercoledì c’è stato il 3- Come scrive sport.quotidiano.net
SuperLega volley: Civitanova ospita Trento nella terza giornata - La SuperLega di pallavolo arriva alla terza giornata della Regular Season 2025/26, che offrirà agli appassionati un match di alto livello. Scrive it.blastingnews.com
Cisterna lotta, vince anche un set, ma alla fine cede a Civitanova - Cisterna torna da Civitanova con un set vinto, che non porta punti in classifica, ma che dimostra come dopo Trento e Cuneo, la squadra di Morato abbia cambiato registro. Come scrive latinaoggi.eu