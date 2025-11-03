Cisterna Volley con Lube arriva la terza sconfitta in campionato

Latinatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva contro la Lube la terza sconfitta - in quattro partite - in campionato per il Cisterna Volley. I pontini tornano da Civitanova con un set vinto, che non porta punti in classifica, ma che dimostra come dopo Trento e Cuneo, la squadra di Morato abbia cambiato registro.In campo Cisterna ha. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

cisterna volley lube arrivaCisterna nel mirino dei biancorossi. Lube, vietato rallentare la marcia - Oggi alle 18 il match più semplice perché avversaria è Cisterna Volley, mentre mercoledì c’è stato il 3- Come scrive sport.quotidiano.net

SuperLega volley: Civitanova ospita Trento nella terza giornata - La SuperLega di pallavolo arriva alla terza giornata della Regular Season 2025/26, che offrirà agli appassionati un match di alto livello. Scrive it.blastingnews.com

cisterna volley lube arrivaCisterna lotta, vince anche un set, ma alla fine cede a Civitanova - Cisterna torna da Civitanova con un set vinto, che non porta punti in classifica, ma che dimostra come dopo Trento e Cuneo, la squadra di Morato abbia cambiato registro. Come scrive latinaoggi.eu

Cerca Video su questo argomento: Cisterna Volley Lube Arriva