Cisterna Volley con Lube arriva la terza sconfitta in campionato

Arriva contro la Lube la terza sconfitta - in quattro partite - in campionato per il Cisterna Volley. I pontini tornano da Civitanova con un set vinto, che non porta punti in classifica, ma che dimostra come dopo Trento e Cuneo, la squadra di Morato abbia cambiato registro.In campo Cisterna ha. 🔗 Leggi su Latinatoday.it