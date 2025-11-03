Cisgiordania vivere sotto occupazione | checkpoint spionaggio digitale e lavoro negato
In Cisgiordania non c’è mai stata una vera discussione su una possibile tregua. Dal 7 ottobre 2023, la violenza si è intensificata a ritmi costanti. Non a caso Gideon Levy, su Haaretz, scrive: “Non è più possibile essere un palestinese in Cisgiordania”. Eppure, in quella terra tormentata, vivono ancora tre milioni di palestinesi. Più che un governo, quello della West Bank sembra un vero e proprio “regno del terrore”: meno sanguinario del genocidio a Gaza, certo, ma altrettanto incompatibile con la vita e la dignità umana. Accanto alle violenze e alle uccisioni arbitrarie compiute da soldati e coloni — più di mille palestinesi sono stati uccisi in due anni— e agli insediamenti illegali che proliferano senza sosta, l’ annessione de facto della Cisgiordania si manifesta anche su altri fronti, silenziosi e sistematici. 🔗 Leggi su It.insideover.com
