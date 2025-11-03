Ciro Solimeno è il nuovo tronista di Uomini e Donne!

Ciro Solimeno sbarca sul trono di Uomini e Donne: scopri come è avvenuta la sorprendente nomina durante l’ultima registrazione del programma. Hai presente quel momento in cui tutto cambia in un attimo? È successo oggi a Uomini e Donne. Durante una registrazione destinata a far parlare per giorni, Ciro Solimeno è passato da spettatore a protagonista assoluto. Tutto è cominciato con un acceso confronto tra Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e proprio Ciro, lì al centro dello studio, sotto gli occhi attenti di Maria De Filippi. E proprio lei, la regina del dating show, ha fatto la proposta che ha ribaltato le carte in tavola: ha chiesto a Ciro di salire sul trono. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Ciro Solimeno è il nuovo tronista di Uomini e Donne!

News recenti che potrebbero piacerti

Dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, in queste ore a parlare sarebbe stata la mamma di Martina De Ioannon, che pare scagliarsi contro Ciro Solimeno. Ecco cosa sarebbe accaduto e le sue dichiarazioni - facebook.com Vai su Facebook

"#ciro" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Ciro Solimeno e la delusione post Uomini e Donne: “Mi aspettavo il trono!” - Tra l’amore finito male e il trono mancato, il percorso televisivo non si è chiuso come sperava. Riporta mondotv24.it

Uomini e Donne, trapelano nuovi retroscena sulla rottura De Ioannon-Solimeno post confronto in studio: Ciro sbugiardato! - Nelle ultime ore, sono trapelati nuovi retroscena sulla fine della storia tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: ecco cosa avrebbe detto l'ex corteggiatore durante il confronto nello studio di Uomini ... Lo riporta comingsoon.it

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, nuovo colpo di scena dopo Uomini e Donne: emerge tutto sui social - Martina De Ioannon e Ciro Solimeno di Uomini e Donne tornano a far parlare di loro. Come scrive chedonna.it