Cirielli | Risolvere questione Terra dei Fuochi

Tempo di lettura: 2 minuti “La Terra dei Fuochi è una ferita aperta che continua a sanguinare, una tragedia che per troppi anni è stata dimenticata e strumentalizzata. Oggi servono verità e impegno, non più promesse e parole vuote. Il Governo Meloni è stato l’unico ad intervenire con serietà e concretezza, mettendo in campo risorse e strumenti per affrontare una delle emergenze ambientali e sanitarie più gravi del Paese”. Lo scrive, in una nota, Edmondo Cirielli, candidato presidente della Regione Campania per il centrodestra. “Io stesso – aggiunge – se sarò eletto continuerò a stimolare il Governo a farsi pienamente carico di questa battaglia, perché la Campania ha diritto di respirare aria pulita e di credere nel proprio futuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cirielli: “Risolvere questione Terra dei Fuochi”

