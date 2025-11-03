Cinque Terre la rivolta dei residenti | Tutto per i turisti noi prigionieri d’inverno
I meravigliosi borghi Patrimonio dell’Umanità rimangono senza collegamenti da novembre a giugno, la protesta del comitato che denuncia: “La Regione ha speso 15 milioni di euro per la stazione hub di Migliarina che viene usata solo d’estate”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
