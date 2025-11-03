Cinque film in streaming dedicati a Daniel Day-Lewis che torna al cinema con Anemone

Comingsoon.it | 3 nov 2025

L'unico attore ad aver vinto tre premi Oscar come protagonista arriva nelle sale italiane con il film diretto da suo figlio Ronan. Ecco alcuni dei suoi film in streaming che amiamo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

cinque film in streaming dedicati a daniel day lewis che torna al cinema con anemone

© Comingsoon.it - Cinque film in streaming dedicati a Daniel Day-Lewis, che torna al cinema con Anemone

