Cinque aziende un solo territorio | Agrigento riscopre le sue radici con i laboratori di agroecologia

Agrigentonotizie.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque laboratori, cinque aziende agricole e un unico obiettivo: riscoprire la terra e i legami che la uniscono alle persone. Nascono così i laboratori di agroecologia, un percorso esperienziale promosso dal Coordinamento agroecologia Sicilia Odv con il Biodistretto agroecologico Valle dei Templi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Al via i “Laboratori di Agroecologia” per Agrigento Capitale della cultura 2025 - Cinque appuntamenti per riscoprire la terra, la biodiversità e il valore delle relazioni tra persone, luoghi e tradizioni ... Secondo grandangoloagrigento.it

Artigianato calabrese tra identità ed ecologia: cinque aziende raccontano un territorio - Dove storia, cultura e natura convivono da secoli, c’è un territorio che sta riscrivendo il proprio futuro attraverso il sapere artigiano. Si legge su living.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Cinque Aziende Territorio Agrigento