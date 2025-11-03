Cinquantasei partite sei ruoli | da falso nove a difensore l' Odissea di Koopmeiners nel mondo Juve

Per cercare di rivitalizzare l'investimento da oltre 50 milioni, prima Thiago Motta e poi Tudor hanno schierato l'olandese in tutte le posizioni del centrocampo e dell'attacco, senza successo. La "spallettata" di Cremona ha funzionato, ma non è detto che sia riproposta a lungo termine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

