Cinghiale investito carcassa scomparsa prima dei rilievi | indagini in corso

Un nuovo incidente ha interessato il tratto di via Caira, nel territorio di Cassino, dove due cinghiali hanno attraversato improvvisamente la strada. L'impatto con un veicolo in transito è stato inevitabile: uno degli animali è rimasto ucciso sul colpo, mentre l'altro, ferito, si è dileguato.