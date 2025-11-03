Cinghiale investito carcassa scomparsa prima dei rilievi | indagini in corso
Un nuovo incidente ha interessato il tratto di via Caira, nel territorio di Cassino, dove due cinghiali hanno attraversato improvvisamente la strada. L’impatto con un veicolo in transito è stato inevitabile: uno degli animali è rimasto ucciso sul colpo, mentre l’altro, ferito, si è dileguato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
INCIDENTE A causa di un cinghiale investito tra la rotatoria della caserma dei Vigili del Fuoco e il bivio di Ruffolo si sono formate lunghe code per cui si consiglia di adottare percorsi alternativi - facebook.com Vai su Facebook
Investe il cinghiale e chiede i danni, negati: doveva evitarlo - Cita in giudizio la regione Marche per il risarcimento dei danni dopo l’impatto con un cinghiale investito su una strada provinciale in provincia di Fermo, ma non riesce a dimostrare che l’incidente ... Secondo ilsole24ore.com