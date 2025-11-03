Cinema Soldini Zingaretti e Leo protagonisti di ' Maestri alla Reggia' 2025

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Dal 13 novembre alla Reggia di Caserta torna “Maestri alla Reggia”, la rassegna promossa dall'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” che da otto anni porta nel cuore del monumento vanvitelliano le voci più autorevoli del cinema italiano. Quattro nuovi appuntamenti, tra novembre e dicembre, offriranno al pubblico l'occasione di incontrare registi e interpreti in dialogo con alcune delle firme più riconosciute del giornalismo culturale. L'edizione 2025 si apre giovedì 13 novembre alle ore 18:00 con Silvio Soldini, regista e sceneggiatore che ha saputo coniugare sensibilità d'autore e successo di pubblico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

