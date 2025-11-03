Cinema Soldini Zingaretti e Leo protagonisti di ' Maestri alla Reggia' 2025
Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Dal 13 novembre alla Reggia di Caserta torna “Maestri alla Reggia”, la rassegna promossa dall'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” che da otto anni porta nel cuore del monumento vanvitelliano le voci più autorevoli del cinema italiano. Quattro nuovi appuntamenti, tra novembre e dicembre, offriranno al pubblico l'occasione di incontrare registi e interpreti in dialogo con alcune delle firme più riconosciute del giornalismo culturale. L'edizione 2025 si apre giovedì 13 novembre alle ore 18:00 con Silvio Soldini, regista e sceneggiatore che ha saputo coniugare sensibilità d'autore e successo di pubblico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
METTI, UN POMERIGGIO AL CINEMA LE ASSAGGIATRICI di Silvio Soldini (Italia, Belgio, Svizzera, 2025, 123’) Un gruppo di giovani donne viene costretto ogni giorno ad assaggiare i pasti destinati a Hitler per verificarne l’eventuale veleno. In quella sospe - facebook.com Vai su Facebook
Torna Maestri alla Reggia con i protagonisti del Cinema Italiano: Silvio Soldini, Luca Zingaretti, Edoardo Leo i primi tre ospiti - CASERTA – Dal 13 novembre alla Reggia di Caserta, quattro nuovi incontri con grandi autori e interpreti del cinema contemporaneo. Riporta ecodicaserta.it
Da Edoardo Leo a Pupi Avati per Garda Cinema Film Festival 2025 - Dall’11 al 15 giugno torna Garda Cinema Film Festival, che accenderà i riflettori sul Lago di Garda per sei giorni di cinema, tra proiezioni, incontri con autori e protagonisti del panorama italiano. Secondo tgcom24.mediaset.it
Perugia, "Cinema dell'anima" premia Luca Zingaretti - Dal 1° al 12 ottobre Perugia ospita la terza edizione di Cinema dell’Anima Festival, promosso dall’associazione Liberare la Bellezza con la direzione artistica di Alberto Di Giglio, con il patrocinio ... Lo riporta avvenire.it