Cinema italiano la ' nuova' generazione che potrebbe salvarlo tra genere e postmoderno
In principio fu Mainetti, ora ci sono anche Strippoli, Sossai e Zoppis e Rigo De Righi, solo alcuni degli esponenti di una nuova classe di cineasti che vogliono ampliare gli orizzonti. 🔗 Leggi su Wired.it
Altre letture consigliate
Scopri il glamour del cinema italiano con Grazia e Franciacorta - facebook.com Vai su Facebook
Il cinema italiano ha raccontato meglio di chiunque il nostro Paese. Oggi con Giovanni Floris, #QuanteStorie indaga come la realtà abbia superato la commedia. Alle 12.45 su #Rai3 Guarda anche su #RaiPlay http://bit.ly/Guarda-QuanteStorie… - X Vai su X
OzApp, il cinema incontra la generazione digitale - L’app ideata da Ferzan Ozpetek sbarca ad Alice nella Città durante la Festa del Cinema di Roma:un ponte tra tecnologia, giovani e futuro del cinema italiano ... Segnala dire.it
Becoming Human: «La nuova generazione cambogiana» - Il regista Polen Ly ha incontrato MYmovies per raccontare il suo film presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Biennale College Cinema. Lo riporta mymovies.it
Jerry Calà, il figlio Johnny si laurea in Cinema a Milano: la commozione dei genitori - Il figlio di Jerry, Johnny, 22 anni, non è certo nuovo al mondo del cinema e la laurea ottenuta presso la prestigiosa "Scuola Civica Luchino Visconti" di Milano — tra le più rinomate in Italia — ... Riporta ilmattino.it