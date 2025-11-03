Cinema | Cangiano FdI ' non ha bisogno scontro ideologico parole Germano non aiutano'
Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Ancora una volta l'attore Elio Germano, ieri sera a Report, ha scelto di attaccare il Governo Meloni con toni divisivi e inutilmente conflittuali. Questa continua ricerca dello scontro politico non fa bene al cinema italiano, non fa bene agli operatori del settore e non aiuta nessuno, soprattutto in un momento in cui, con il dialogo e con il confronto, si sta lavorando seriamente per ricucire e superare incomprensioni del passato. Il Governo sta lavorando per rafforzare stabilmente il sistema industriale del cinema, non per alimentare una guerra ideologica". Così Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d'Italia in commissione Cultura. 🔗 Leggi su Iltempo.it
