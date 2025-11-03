Cinema Bari protagonista del Documentario

Roma, 3 nov. (askanews) – È ufficialmente aperta la stagione delle call per l’edizione 2025 dei principali eventi di Docit – Associazione Documentaristi Italiani, in programma a Bari grazie al supporto del Ministero della Cultura e alla nuova e strategica collaborazione con Confartigianato Cinema e Audiovisivo. Una nuova sinergia per IDS – Italian Doc Screenings, Docit Professional Award (DPA) e Docit Women Award (DWA) che si aprono contemporaneamente, offrendo un’unica grande opportunità per la comunità del documentario italiano. Tutti gli appuntamenti e le cerimonie di premiazione si terranno a Bari, dal 10 al 15 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

