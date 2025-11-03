Cinema 7.000 presenze a France Odeon | i premi dell’edizione XVII
Roma, 3 nov. (askanews) – Si è chiusa con oltre 7.000 presenze complessive la XVII edizione di France Odeon, segnando un successo di pubblico e partecipazione per il festival del cinema francese contemporaneo a Firenze. La giuria 2025, presieduta da Antonio Piazza e composta da Colapesce e Celeste Dalla Porta, ha decretato i seguenti riconoscimenti: il Premio Foglia d’Oro France Odeon 2025 per il miglior film è stato assegnato a L’inconnu de la Grande Arche di Stéphane Demoustier (Distr. It Movie Inspired), che ricostruisce la vicenda poco nota dell’architetto danese Otto Von Spreckelsen, progettista della Grande Arche della Défense. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
