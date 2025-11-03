Cina | ingresso senza visto verrà esteso per diversi Paesi tra cui la Francia

PECHINO (CINA) (ITALPRESSXINHUA) – La Cina estenderà fino al 31 dicembre 2026 le sue disposizioni sull'esenzione dal visto per la Francia e altri Paesi già inclusi nella politica, ha dichiarato lunedì la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning. La Cina garantirà l'ingresso senza visto ai cittadini svedesi dal 10 novembre 2025 al 31 dicembre 2026, ha aggiunto Mao durante una conferenza stampa ordinaria.

