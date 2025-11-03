Cina e APEC | il nuovo volto della cooperazione regionale e dello sviluppo sostenibile

Nel corso dell’intervista, Aresu spiega come l’APEC rappresenti un importante luogo di dialogo tra le principali potenze dell’area. Al centro della riflessione emerge il ruolo cruciale della Cina nel contesto regionale: dal rafforzamento dei rapporti con i Paesi del Sud-Est asiatico alla. 🔗 Leggi su Today.it

Cina protesta fortemente contro Tokyo per le affermazioni errate su Taiwan del leader giapponese durante l'APEC Il primo novembre, rispondendo a una domanda sul fatto che il 31 ottobre e il 1° novembre, ossia durante la riunione dell'APEC la premier giap

La Cina ha confermato che Xi Jinping incontrerà Donald Trump giovedì in Corea del Sud, a margine del vertice dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Saranno "colloqui approfonditi su questioni importanti", ha dichiarato un portavoce.

CGTN: come la Cina è in grado di infondere stabilità e dare nuovo slancio allo sviluppo della regione Asia-Pacifico - In vista del trentaduesimo vertice dei leader economici dell'APEC, che si terrà a Gyeongju, in Corea del Sud, dal 31 ottobre al 1° novembre, CGTN ha ...

FOCUS CINITALIA Asia-Pacifico e Cina-Usa, gli esiti di due riunioni cruciali - In Corea del sud si e svolta la XXXII riunione dei paesi Apec e successivamente si sono incontrati il presidente, Xi Jinping, e quello statunitense, Donald Trump.

Xi-Trump in Corea del Sud: meno 10% dazi alla Cina, intesa su terre rare - Le notizie di oggi: Indonesia, ancora 700 bambini intossicati dai pasti gratutiti di Prabowo.