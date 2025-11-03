Cimitero Sant' Orsola segnalati furti a raffica | Non hanno rispetto neanche dei morti e delle loro sepolture
“In questi giorni di visita ai cimiteri le famiglie stanno avendo la sgradita sorpresa di trovare le sepolture e i fossi a muro dei propri cari parzialmente vandalizzate”. Lo segnala Lillo Vizzini, responsabile di Federconsumatori Palermo. Il riferimento è soprattutto al cimitero Sant'Orsola. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
