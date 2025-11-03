CIFA Italia Cafà | Il sì dell’Onu al Marocco sul Sahara Occidentale è un segnale di pace e la via maestra per la stabilità in Africa

“Questa risoluzione non è solo un atto di grande saggezza politica, ma rappresenta una storica vittoria della stabilità e della cooperazione internazionale”. È quanto ha affermato Andrea Cafà, Presidente di CIFA (Confederazione Italiana Federazioni Autonome) Italia, esprimendo il proprio profondo apprezzamento per la recente risoluzione delle Nazioni Unite riguardante il Sahara Occidentale. “In un momento storico segnato da profondi conflitti e tensioni, in particolare nel Medio Oriente e in altre aree sensibili – ha dichiarato Cafà – questa risoluzione si pone come un grande e importante segnale di pace. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

