Cielo di novembre 2025 | Superluna piogge di stelle e comete

Roma, 3 novembre 2025 – Cosa promette il cielo di novembre? Ecco gli eventi astronomici del mese da osservare. Protagonista dei primi giorni del mese è la Luna piena di mercoledì 5 novembre. Sarà la Luna più grande dell'anno, con le maggiori dimensioni apparenti, perché coinciderà con il perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita (circa 356.800 chilometri). Durante il plenilunio la Luna apparirà circa l'8% più grande e il 16% più brillante del normale: fenomeno noto come Superluna. Pianeti in congiunzione e osservazioni favorevoli. Il cielo autunnale offre due congiunzioni tra Luna e Saturno, il 2 e il 29 novembre, con il pianeta visibile nella costellazione dell'Acquario.

