Ciclo di 5 webinar Intelligenza Artificiale per l’amministrazione scolastica | strumenti e strategie per semplificare il lavoro

Orizzontescuola.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Corso a cura di Orizzonte Scuola SRL e SO.GE.S SRL, in collaborazione con Yellow Tech. Descrizione del corso Un corso pratico e innovativo dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’ottimizzazione delle attività amministrative delle scuole. Attraverso esempi concreti e strumenti operativi, il percorso accompagna il personale amministrativo nella scoperta di come l’IA possa rendere più efficienti . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

