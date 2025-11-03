Ciclista ucciso da un' auto pirata è lo zio di Laura Pausini

Dramma per Laura Pausini: lo zio Ettore è morto, falciato da un’auto in corsa - e poi fuggita - mentre era in bici. Lo riporta il Resto del Carlino. L’uomo, di 78 anni originario di Solarolo, come ogni sabato e domenica ieri era andato a fare un lungo giro in bici fuori città. Lo schianto è avvenuto in via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena. Secondo la. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ciclista ucciso da un'auto pirata, è lo zio di Laura Pausini

