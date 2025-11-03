Ciclista investito a Bologna | muore lo zio di Laura Pausini L’autista si è costituito

Il pirata della strada è scappato dal luogo dell'incidente L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ciclista investito a Bologna: muore lo zio di Laura Pausini. L’autista si è costituito

Incidente mortale alle porte di Bologna. un ciclista è stato investito da un'auto che non si è fermata. la vittima, 78 anni, è lo zio della cantante Laura Pausini. - facebook.com Vai su Facebook

Investito, muore un anziano di 78 anni in bicicletta: caccia al pirata. “In fuga su una Opel Astra” - L’uomo alla guida della Opel è fuggito, lo cercano le forze dell’ordine. Da msn.com

Pirata della strada, investito e ucciso lo zio di Laura Pausini: oltre 190 i ciclisti morti da inizio 2025 - Ettore Pausini aveva 78 anni e la passione per la bicicletta: è stato investito domenica mattina da un pirata della strada che è poi fuggito ... Segnala vanityfair.it