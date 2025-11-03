Ciclista investito a Bologna | muore lo zio di Laura Pausini Caccia all’auto pirata che ha investito Ettore

ciclista investito bologna muoreBologna, aitua paihikara: 78 tau te pakeke i patua e te kaitaraiwa tukituki, te matua keke o Laura Pausini. - Investito in bici a Bologna, 78enne travolto da un’auto pirata muore sul posto mentre scatta la caccia al conducente. Lo riporta notizie.it

