Ciclista investito a Bologna | muore lo zio di Laura Pausini Caccia all’auto pirata che ha falciato Ettore

Il pirata della strada è scappato dal luogo dell'incidente L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ciclista investito a Bologna: muore lo zio di Laura Pausini. Caccia all’auto pirata che ha falciato Ettore

Bologna, aitua paihikara: 78 tau te pakeke i patua e te kaitaraiwa tukituki, te matua keke o Laura Pausini. - Investito in bici a Bologna, 78enne travolto da un’auto pirata muore sul posto mentre scatta la caccia al conducente. Lo riporta notizie.it

Lutto per Laura Pausini, muore lo zio Ettore: falciato in bici da un’auto in fuga - Vani tutti i tentativi di rianimazione, partita la caccia al pirata della strada. Come scrive quotidiano.net

Pirata della strada, investito e ucciso lo zio di Laura Pausini: oltre 190 i ciclisti morti da inizio 2025 - Ettore Pausini aveva 78 anni e la passione per la bicicletta: è stato investito domenica mattina da un pirata della strada che è poi fuggito ... Si legge su vanityfair.it