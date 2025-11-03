Ciclismo tutti gli italiani che passeranno professionisti nel 2026 tra World Tour e Professional
La stagione del ciclismo è appena terminata, ma ovviamente si inizia già a guardare al prossimo anno. Il calendario scatterà a gennaio, con la trasferta australiana, c’è da firmare gli ultimi contratti, ma le squadre stanno tentando di completare il prima possibile i propri roster. Andiamo a scoprire quali saranno gli azzurri che esordiranno da professionisti nella passata stagione. Al momento confermati in cinque nel World Tour: grande salto dagli junior per Mattia Agostinacchio (EF Education – EasyPost), spazio anche ad Alessandro Borgo (Bahrain – Victorious), Pietro Mattio (Team Visma Lease a Bike), Matteo Milan (Groupama – FDJ United) ed Edoardo Zamperini (Cofidis). 🔗 Leggi su Oasport.it
