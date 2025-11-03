Ciclismo storico accordo per l’organizzazione della Coppa Italia delle Regioni | si vuol rafforzare il movimento tricolore

L’obiettivo è il seguente: rafforzare il ciclismo italiano, creando un senso di unità e collaborazione tra i vari team e le diverse leghe che li rappresentano. In quest’ottica, pensando alla prossima stagione ciclistica, si è tenuto a Milano un incontro tra il Presidente della Lega Ciclismo Professionistico, Roberto Pella, il membro del direttivo Mauro Vegni, e le squadre italiane. A questo meeting hanno preso parte i tre team Professional, VF Group–Bardiani CSF–Faizanè (rappresentata da Bruno Reverberi), Polti–Visit Malta (rappresentata da Ivan Basso), Team Solution Tech (rappresentato da Serge Parsani), la nuova formazione Professional 2026, MBH Bank Ballan CSB Colpack (rappresentata da Antonio Bevilacqua) e le compagini Continental. 🔗 Leggi su Oasport.it

