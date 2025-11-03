Ciclismo Roglic sul 2026 | Il sogno sarebbe vincere la Vuelta per entrare nella storia

Roma, 3 novembre 2025 - Il periodo a cavallo tra due stagioni è un po' la terra di mezzo in cui i corridori, oltre a godersi le meritate vacanze, tracciano bilanci sul passato e fantasticano sul futuro: anche se si chiamano Primoz Roglic e hanno una carta d'identità che comincia ad avere un suo peso in qualsiasi programma.   Le dichiarazioni di Roglic.   Nell'incrocio tra passato e futuro entra a gamba tesa la Vuelta 2025, saltata dallo sloveno, il vincitore in carica, che ha invece disputato il Giro d'Italia 2025 e il Tour de France 2025 probabilmente più per una scelta della sua Red Bull-Bora-Hansgrohe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

