Ciclismo | Oier Lazkano sospeso dall’UCI per doping Sono innocente
Stagione finita, ma è arrivata una notizia che ha sconvolto il mondo del ciclismo. Oier Lazkano, campione spagnolo 2023, è stato infatti sospeso da parte dell’UCI in accordo con le regole Anti-Doping UCI a causa di anomalie inspiegate nel suo passaporto biologico da atleta nel 2022, 2023 e 2024. Il 25enne è passato nello scorso inverno dalla Movistar alla Red Bull-Bora-hansgrohe, con il team tedesco che prontamente ha deciso di licenziare il proprio corridore. Oggi sono arrivate le parole dello spagnolo: “Voglio chiarire con assoluta chiarezza che non ho fatto assolutamente uso di doping o altre sostanze o metodi proibiti. 🔗 Leggi su Oasport.it
