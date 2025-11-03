Ciclismo nasce ufficialmente la Monreal Bike Racing Team
Una nuova realtà nel panorama del pedale palermitano. Nasce la MonrealBike Racing Team. A guidare questo ambizioso progetto è Gerry Lupo, attivista della vita ciclistica monrealese. “Non è solo un team sportivo, ma si pone come una vera e propria scuola di vita, mirando a riunire giovani e meno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
