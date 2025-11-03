Ciclismo la difesa di Lazkano dopo la sospensione | Sono una persona integra

Roma, 3 novembre 2025 - La sospensione dell' Uci e la dura reazione prima della Red Bull-Bora-Hansgrohe, la sua squadra attuale, e poi della Movistar Team, il suo passato al quale risalirebbero le anomalie al passaporto biologico: l'unica voce che mancava alla questione era quella di Oier Lazkano, il diretto interessato che ha rotto il silenzio per provare a difendere la sua delicatissima posizione.   Le dichiarazioni di Lazkano.   Lo spagnolo ha affidato il suo comunicato ufficiale alle colonne di Marca: poche righe, ma dal tono molto perentorio e netto atte a voler spazzare via il sospetto, in attesa ovviamente che si avvii la macchina della giustizia sportiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

