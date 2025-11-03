Ci sposiamo Proposta di nozze da sogno per la bellissima coppia vip | maxi anello candele e rose rosse per il sì più bello

Caffeinamagazine.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un annuncio che ha fatto battere il cuore dei fan dello sport. Dopo settimane di indiscrezioni e di indizi sparsi sui social, una delle coppie più ammirate ha finalmente deciso di condividere con il pubblico la notizia che in molti aspettavano: il matrimonio è ufficiale. Le immagini diffuse hanno subito fatto il giro del web, mostrando un momento intimo ma ricco di simboli, con il dettaglio di un piccolo cagnolino protagonista di una scena tenerissima. Il post, pubblicato nella tarda serata di domenica, ha immediatamente raccolto milioni di visualizzazioni e commenti. Tra cuori, anelli e auguri da tutto il mondo, la comunità dei tifosi si è unita in un unico grande abbraccio virtuale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Samira Lui: «Aspetto la proposta di nozze e sogno un mio show. Il modello? Raffaella Carrà» - Da sette anni è legata a Luigi Punzo, ex modello e ora imprenditore. Da ilmattino.it

Samira Lui: «Aspetto la proposta di nozze e sogno un mio show. Il modello? Raffaella Carrà» - La nuova stagione televisiva è partita e, tra nuovi format e volti amatissimi, brilla Samira Lui, protagonista indiscussa de La Ruota della Fortuna che vola oltre i 5 milioni e mezzo di spettatori, ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Sposiamo Proposta Nozze Sogno