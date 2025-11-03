Ci sarebbe una ritorsione contro i buttafuori dietro agli spari in corso Manthonè
A distanza di due giorni è ancora tanto il clamore provocato dall'episodio avvenuto in corso Manthonè a Pescara nella serata di sabato 1 novembre.Intorno alle ore 22, in base alla ricostruzione di quanto avvenuto, due ragazzi in sella a uno scooterone, uno Yamaha T-Max, avrebbero percorso a folle.
