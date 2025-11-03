Ci sarà anche il presidente nazionale Buonfiglio alla consegna delle benemerenze al merito sportivo a Firenze

FIRENZE – Il prossimo giovedì (6 novembre) al Centro Tecnico di Coverciano, si svolgerà la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive del comitato regionale Coni Toscana e del Coni Firenze alla presenza del Ppesidente nazionale Luciano Buonfiglio. In tale occasione verranno consegnate le massime onorificenze sportive d’oro, attribuite dal Coni, delle Medaglie al valore atletico, delle Stelle al merito sportivo e delle Palme al merito tecnico. Inoltre saranno premiati dirigenti, tecnici e atleti della città metropolitana di Firenze con stelle, palme e medaglie di oro, argento e bronzo. Durante il mese di novembre in tutte le province toscane si svolgerà la cerimonia territoriale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it