Una domenica come tante, spezzata sull’asfalto. Era una mattina calma alle porte di Bologna. Ettore Pausini, 78 anni, barba curata e passo leggero, esce come sempre con la sua bicicletta. Quel giro tra gli Stradelli Guelfi era un rito, un modo per respirare vita, per sentire ancora il mondo scorrere sotto le ruote. Ma ieri, su quella stessa strada, il mondo si è fermato. Un’auto lo travolge, non rallenta, non si ferma. Lo lascia sull’asfalto, tra sangue e silenzio. Lo zio di Laura Pausini, il barbiere gentile di Piazza Azzarita, l’uomo che aveva sconfitto un tumore e trasformato la sua rinascita in impegno per gli altri, muore così: solo, abbandonato da chi l’ha colpito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Choc Laura Pausini, lo zio Ettore travolto e ucciso durante la passeggiata in bici: trovata l’auto pirata