Chiusura della Manifattura del Casentino il sindaco di Pratovecchio Stia Santini | Profonda preoccupazione

Arezzo,, 3 novembre 2025 – "In merito alla chiusura della Manifattura del Casentino di Soci e alla conseguente fine della produzione del Panno Casentino, l'Amministrazione comunale esprime profonda preoccupazione per il futuro dei dipendenti e per le potenziali ricadute negative sulle aziende di Pratovecchio Stia che, oltre a produrre il tessuto, realizzano e commercializzano capi d'abbigliamento" così il sindaco Luca Santini. "Due aziende solide, da sempre parti vitali del tessuto economico del nostro comune, che comunque potrebbero avere ripercussioni negative dalla fine di questa filiera produttiva, a prescindere dalle loro future scelte aziendali e dalla possibilità di tingere e rifinire il tessuto altrove.

