Chip olandesi trovati nei droni russi nonostante il divieto di esportazione per la guerra in Ucraina
Nonostante i divieti di esportazione in vigore dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina tre anni fa, i chip olandesi e altri componenti elettronici continuano a essere utilizzati nella produzione di droni russi. È quanto evidenzia una ricerca condotta da RTL Nieuws, che ha rilevato la presenza di centinaia di chip prodotti in Paesi occidentali tra i detriti di droni, missili e altri sistemi d’arma russi recuperati dalla zona di guerra. Di quasi 300 componenti di cui è stato possibile risalire alla data di produzione, quasi la metà (44%) sono stati fabbricati dopo il 24 febbraio 2022, quando gli Stati Uniti e l’ Unione Europea hanno vietato la vendita alla Russia di parti che potrebbero essere utilizzate per la fabbricazione di sistemi d’arma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Profondo rosso Volkswagen. Pesa la crisi dei chip olandesi - X Vai su X
CRISI DEI CHIP: UN NUOVO INCUBO PER L'INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA? L'industria automobilistica si trova nuovamente in difficoltà, dopo aver affrontato la crisi dei chip causata dalla pandemia. Ora, il rischio proviene dalla politica, con Nexperia, azien - facebook.com Vai su Facebook
Polonia, drone russo abbattuto da un caccia F-35 olandese. La Difesa: «L'aggressione sconsiderata di Mosca» - L'Aeronautica Militare olandese ha schierato alcuni caccia a protezione dei cieli e dei territori polacchi, nell'ambito della missione Eastern Sentry, messa in piedi in seguito alla massiccia ... Da ilmessaggero.it