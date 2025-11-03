Chili di cocaina liquida nell' armadietto la commessa | Non sapevo cosa fosse
"Non sapevo ci fosse cocaina, ma pensavo fossero profumi e generi alimentari". Così si è difesa una giovane dipendente di un supermercato di 30 anni di nazionalità ecuadoriana, che nei giorni scorsi era stata arrestata dalla squadra mobile di Genova con l'accusa di detenzione di stupefacenti con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
