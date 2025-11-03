Chieti il Pd | La politica non è rumore ma costruzione

Chietitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La politica non è rumore, è costruzione. La pazienza non è lentezza, ma il tempo delle cose fatte bene”. È con queste parole che il Partito Democratico teatino interviene nel dibattito politico degli ultimi giorni, prendendo le distanze dalle polemiche e ribadendo l’impegno quotidiano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

