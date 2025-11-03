Chieti il Pd | La politica non è rumore ma costruzione
“La politica non è rumore, è costruzione. La pazienza non è lentezza, ma il tempo delle cose fatte bene”. È con queste parole che il Partito Democratico teatino interviene nel dibattito politico degli ultimi giorni, prendendo le distanze dalle polemiche e ribadendo l’impegno quotidiano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tomeo aveva 80 anni, domani i funerali. Il cordoglio della Camera di Commercio Chieti-Pescara #ilcentro #morto #imprenditore #sindaco #politica #DemocraziaCristiana #cameradicommercio - facebook.com Vai su Facebook
https://enpa.org/chieti-due-gattini-neonati-gettati-tra-i-rifiuti-salvati-per-miracolo-lenpa-denuncia-lennesimo-abbandono/… - ENPA Chieti:”Chi abbandona commette un reato. Ma chi ignora le conseguenze, e lascia tutto sulle spalle del volontariato, è correspo - X Vai su X
A Chieti mancano i farmaci oncologici, il caso in Parlamento - Diventa un caso nazionale la vicenda della presunta carenza di farmaci oncologici alla Asl di Chieti denunciata da alcuni pazienti e rilanciata in due occasioni in consiglio regionale dal consigliere ... Come scrive msn.com
Chieti, unità politica e impegno condiviso: una nuova visione per il futuro della città - Chieti, 27 novembre 2024 – Un momento di difficoltà può trasformarsi in un’occasione per rilanciare il dialogo politico e costruire un futuro migliore per la comunità. Si legge su adnkronos.com
Pd: a Chieti il nuovo segretario cittadino è Gianmarco Pescara - È Gianmarco Pescara, 36enne di Chieti, il nuovo segretario cittadino del Partito Democratico a Chieti. Da ansa.it