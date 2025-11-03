Chieri ladro si arrampica sui cavi del condizionatore per svaligiare una villa | scappa appena sente le urla dei residenti

Torinotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Chieri, un ladro ha tentato di entrare nella villa del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giuseppe Contarino, in via Alfieri, arrampicandosi sui cavi del condizionatore. Se n’è accorta una vicina di casa, che ha iniziato a urlare (“Cosa fai?”) e ha messo in fuga l’uomo nella serata del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

