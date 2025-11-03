Chiellini nuovo consigliere FIGC Sticchi Damiani rivela | Il posto apparteneva alla Juve visto che era di Calvo Giusto eleggere lui al suo posto

Chiellini nuovo consigliere FIGC, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani rivela le motivazioni della scelta: «Il posto apparteneva alla Juve» Un’elezione nel segno della continuità istituzionale. La nomina di Giorgio Chiellini, leggenda bianconera e attuale Director of Football Strategy della Juventus, a nuovo consigliere del Consiglio Federale FIGC, è stata accolta positivamente da tutta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

