Chiellini nuovo consigliere federale | arrivano anche il comunicato e le congratulazioni della Juventus La nota ufficiale del club

bianconero. Un nuovo, prestigioso incarico che unisce il campo alla politica sportiva. Giorgio Chiellini, leggenda bianconera e attuale Director of Football Strategy della Juventus, è stato eletto come nuovo consigliere nel Consiglio Federale della FIGC. La nomina è arrivata oggi, lunedì 3 novembre 2025, durante l’assemblea della Lega Serie A, confermando le previsioni che lo vedevano come il grande favorito per il ruolo. Per Chiellini si tratta di un riconoscimento fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiellini nuovo consigliere federale: arrivano anche il comunicato e le congratulazioni della Juventus. La nota ufficiale del club

