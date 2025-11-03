Chiellini in FIGC | club al voto Mossa a sorpresa di Marotta che appoggerà un altro candidato Le ultimissime

Chiellini in FIGC: club al voto ma attenzione alla mossa a sorpresa di Marotta che appoggia un altro candidato. Il presidente dell’Inter cambia alleanza. C’è un posto vuoto nel “governo” del nostro pallone, una poltrona strategica nel consiglio della FIGC che, per equilibri e tradizione, spetta alla Juventus. La casella si è liberata in seguito all’addio al club bianconero, e al calcio italiano, di Francesco Calvo. L’ex consigliere federale, infatti, ha iniziato una nuova avventura professionale Oltremanica, unendosi ai quadri dirigenziali dell’Aston Villa. La Juventus ha da tempo individuato il sostituto designato per occupare quel ruolo, tanto prestigioso quanto strategico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiellini in FIGC: club al voto. Mossa a sorpresa di Marotta che appoggerà un altro candidato. Le ultimissime

Argomenti simili trattati di recente

[FOOTBALL AFFAIRS] Dopo l’addio di Calvo, la Juventus vuole tenere il posto in Consiglio FIGC: Chiellini è in pole, ma c’è il nodo Sticchi Damiani. Lunedì il voto nell’assemblea della Lega Serie A - X Vai su X

Dall’esordio di Spalletti alla corsa di Chiellini in FIGC, fino alla sfida di Tether in assemblea: per il club bianconero in arrivo tre appuntamenti decisivi per la stagione e non solo. Torna anche questo weekend la rubrica a cura del Direttore Luciano Mondellini. - facebook.com Vai su Facebook

Chiellini in Figc: club al voto e i dubbi di Marotta che appoggia Carnevali - C’è un posto vuoto nel governo del nostro pallone e quel posto spetta alla Juventus: così dall’addio al club bianconero, e all’Italia, di Francesco Calvo, ex consigliere della Figc e, ora, all’Aston V ... Lo riporta msn.com

Figc: Chiellini, Albertini ok per Figc - "Demetrio Albertini è la persona giusta" per cambiare il calcio italiano. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Consigliere FIGC, non solo il favorito Chiellini: alternative Carnevali e Sticchi Damiani - Spuntano indiscrezioni che forniscono nuovi nomi a proposito dei principali candidati a occupare il ruolo vacante di Consigliere nella Federazione Italiana Giuoco Calcio. tuttomercatoweb.com scrive