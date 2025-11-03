Chiellini in FIGC? Club al voto ma Marotta spiazza tutti | la mossa del presidente dell’Inter

Inter News 24 che appoggerà un altro candidato. C’è un posto vuoto nel “governo” del calcio italiano. Nel consiglio della FIGC si è liberata la poltrona strategica che, per equilibri e tradizione, spetta alla Juventus. Il seggio è rimasto vacante in seguito all’addio di Francesco Calvo, ex dirigente bianconero passato ai quadri dirigenziali dell’Aston Villa in Inghilterra. La società di John Elkann ha da tempo individuato il sostituto designato per occupare quel ruolo tanto prestigioso quanto strategico: la leggenda bianconera e attuale “ministro degli Esteri” del club, Giorgio Chiellini. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chiellini in FIGC? Club al voto ma Marotta spiazza tutti: la mossa del presidente dell’Inter

Altre letture consigliate

[FOOTBALL AFFAIRS] Dopo l’addio di Calvo, la Juventus vuole tenere il posto in Consiglio FIGC: Chiellini è in pole, ma c’è il nodo Sticchi Damiani. Lunedì il voto nell’assemblea della Lega Serie A - X Vai su X

Dall’esordio di Spalletti alla corsa di Chiellini in FIGC, fino alla sfida di Tether in assemblea: per il club bianconero in arrivo tre appuntamenti decisivi per la stagione e non solo. Torna anche questo weekend la rubrica a cura del Direttore Luciano Mondellini. - facebook.com Vai su Facebook

Chiellini in FIGC: club al voto. Mossa a sorpresa di Marotta che appoggerà un altro candidato. Le ultimissime - Chiellini in FIGC: club al voto ma attenzione alla mossa a sorpresa di Marotta che appoggia un altro candidato. Secondo juventusnews24.com

Chiellini in Figc: club al voto e i dubbi di Marotta che appoggia Carnevali - C’è un posto vuoto nel governo del nostro pallone e quel posto spetta alla Juventus: così dall’addio al club bianconero, e all’Italia, di Francesco Calvo, ex consigliere della Figc e, ora, all’Aston V ... Come scrive msn.com

Elezioni Figc: Giorgio Chiellini pronto a rappresentare la Juventus nel governo del calcio italiano, ma Marotta sostiene Carnevali - Elezioni Figc: Giorgio Chiellini pronto a rappresentare la Juventus nel governo del calcio italiano, ma Marotta sostiene Carnevali C’è un posto vacante nel governo del calcio ... Si legge su tuttojuve.com