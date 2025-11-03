Chiellini FIGC Sticchi Damiani rivela | Il posto in Consiglio Federale apparteneva alla Juventus Giusto eleggere lui al posto di Calvo! Le sue dichiarazioni
Chiellini FIGC, Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rivelato questo sull’ingresso del dirigente della Juve come consigliere federale. Un’elezione nel segno della continuità istituzionale. La nomina di Giorgio Chiellini, leggenda bianconera e attuale Director of Football Strategy della Juventus, a nuovo consigliere del Consiglio Federale FIGC, è stata accolta con favore dalla Lega Serie A. A spiegare i retroscena di questa elezione è stato il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, che ha chiarito come il seggio spettasse di diritto al club torinese. Il retroscena: “Un posto che apparteneva alla Juventus”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
