Chiellini entra nel Consiglio FIGC | il dirigente della Juventus eletto al posto di Calvo

Nuovo incarico istituzionale per Giorgio Chiellini, che da oggi entra ufficialmente nel Consiglio Federale della FIGC. L’ex capitano della Juventus, attualmente Director of Football Strategy del club bianconero, è stato eletto durante l’ assemblea della Lega Serie A svoltasi lunedì 3 novembre. Una nomina che consolida la presenza del club torinese ai vertici federali e che segna un ulteriore passo nella seconda carriera del difensore toscano, già protagonista in ambito dirigenziale dopo il ritiro dal calcio giocato. Le votazioni: Chiellini batte Carnevali e Sticchi Damiani. Chiellini era il grande favorito per il posto vacante lasciato da Francesco Calvo, passato all’ Aston Villa durante l’estate. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Chiellini entra nel Consiglio FIGC: il dirigente della Juventus eletto al posto di Calvo

Leggi anche questi approfondimenti

Si prepara il nuovo CdA della #Juve! Exor punta su Comolli e Chiellini per inaugurare il nuovo corso. Ma attenzione a #Tether: con una quota superiore al 10%, il CEO Paolo #Ardoino si candida a entrare nel board come voce dei soci di minoranza c Vai su Facebook

Giorgio Chiellini eletto consigliere di Lega in Figc - Giorgio Chiellini entra nel Consiglio della Figc: l'ex difensore della Juventus e della Nazionale prende il posto di Francesco Calvo. Si legge su msn.com

FIGC, sfida tra Chiellini e Carnevali per la poltrona vacante: Marotta cambia alleanza e i bianconeri puntano sull’ex difensore per sostituire Calvo. La situazione - FIGC, duello per il posto vacante lasciato da Calvo con Chiellini e Carnevali candidati principali per il posto. Segnala calcionews24.com

Giorgio Chiellini della Juventus eletto come rappresentante della Lega Serie A nel consiglio Figc - Oggi dalle ore 11:30 a Lissone si è tenuta l'assemblea della Lega Serie A per nominare un nuovo rappresentante nel consiglio in Figc al posto di Francesco Calvo, che ha lasciato ... Riporta calciomercato.com