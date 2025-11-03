Chiellini entra nel Consiglio Federale della FIGC | nuovo incarico per il dirigente della Juventus che è stato eletto nell’Assemblea di Lega Ultimissime

Chiellini entra nel Consiglio Federale della FIGC: il dirigente della Juventus ha un nuovo incarico. Ultimissime dopo l'Assemblea di Lega. Un nuovo, prestigioso incarico che unisce il campo alla politica sportiva. Giorgio Chiellini, leggenda bianconera e attuale Director of Football Strategy della Juventus, è stato eletto come nuovo consigliere nel Consiglio Federale della FIGC. La nomina è arrivata oggi, lunedì 3 novembre 2025, durante l'assemblea della Lega Serie A, confermando le previsioni che lo vedevano come il grande favorito per il ruolo. Un ruolo chiave nella nuova Juve. Per Chiellini si tratta di un riconoscimento fondamentale.

