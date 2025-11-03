Chiellini eletto consigliere Figc

(Adnkronos) – Giorgio Chiellini è stato eletto consigliere Figc nel corso dell’Assemblea di Lega Serie A oggi a Lissone. Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è il terzo consigliere di nomina della massima lega professionistica all’interno del Consiglio federale e affiancherà Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, e Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese. Nel corso della votazione, Chiellini . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

