Chiellini eletto consigliere di Lega in Figc | battuti Carnevali e Sticchi Damiani

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dirigente bianconero, che ha ottenuto 12 voti su 20, succede a Francesco Calvo, trasferitosi all'Aston Villa. Con lui come consiglieri federali Stefano Campoccia e Beppe Marotta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

