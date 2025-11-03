Chiellini eletto consigliere di Lega in Figc | battuti Carnevali e Sticchi Damiani
Il dirigente bianconero, che ha ottenuto 12 voti su 20, succede a Francesco Calvo, trasferitosi all'Aston Villa. Con lui come consiglieri federali Stefano Campoccia e Beppe Marotta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
