Chicchi grandi come palline da golf e strade ricoperte di ghiaccio | la grandinata da record in Texas diventa virale – VIDEO

I chicchi di grandine, più che chicchi sembravano palline da golf. È quanto emerso dai video circolati online in queste ore provenienti dal Texas, dove una violenta grandinata ha colpito nel pomeriggio di sabato 1 novembre 2025 alcune aree del Texas sud-orientale, tra Meyersville e Portland, causando danni ingenti a veicoli, tetti e coltivazioni. Il fenomeno è stato classificato come atipico per il periodo, sia per la data, in pieno autunno (solitamente grandinate del genere avvengono appena prima dell’estate), sia per le dimensioni dei chicchi, che hanno raggiunto un diametro di circa 5 centimetri, equivalenti a una pallina da golf. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Chicchi grandi come palline da golf e strade ricoperte di ghiaccio”: la grandinata da record in Texas diventa virale – VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

Riso Arborio biologico: chicchi grandi dal colore bianco perlato che mantengono la loro consistenza durante la cottura. La scelta perfetta per risotti cremosi che conquistano al primo assaggio. La qualità tutta italiana che fa la differenza, dalla risaia alla tua tavo - facebook.com Vai su Facebook

Igea Marina, violenta grandinata in spiaggia: chicchi come palline da golf su ombrelloni e in acqua, bagnanti in fuga - Il maltempo che in queste ore si sta abbattendo su alcune regioni d'Italia ha interessato anche la Riviera Romagnola. Segnala ilmessaggero.it

Violenta grandinata in spiaggia a Igea Marina: chicchi grandi come palle da golf e bagnanti in fuga - Nella giornata di sabato 2 agosto il maltempo si è abbattuto su alcune regioni d'Italia, un fenomeno che ha interessato anche la Riviera Romagnola. Secondo ilmattino.it

Tempesta di ghiaccio, grandine con chicchi come palline da golf: terrore e danni in spiaggia sulla riviera romagnola - I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di ... corriereadriatico.it scrive